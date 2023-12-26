分紅保單控管機制將出爐。金管會已規劃八項強化管理機制，如不再揭露「高分紅」假設、分紅率考慮設定最高上限、區隔帳戶單獨管理等，儘可能減少分紅爭議，最快在2024年初上路。
金管會透露將朝商品設計、資訊揭露及行銷三面向控管。初步規劃八項強化措施，一是分紅保單區隔帳戶管理，希望依不同資產配置或分紅率，分別設區隔帳戶且獨立管理，確保保戶權益。
二是分紅公式應淺顯易懂，且能向保戶解釋清楚；三是分紅及投資等策略要建立文件化管理，如投資策略、資產配置計畫與決策、投資變更、分紅策略等，要有文件化資料，銷售後也要追蹤是否依當初設定辦理。
四不再揭露永遠達不到的「高分紅」，改揭露最可能的分紅金額、較低紅利金額、紅利為零等情形；五參考國外在網站上揭露可分紅金額、保險公司拿到的紅利金額、紅利實現率等，且將討論分紅率是否設上限。主要是保險局考慮分紅率設定過高，長期恐無法持續，易生爭議。
六是未達分紅預期時，如何向保戶解釋清楚、如何強化通知等；七是禁止用IRR（內部報酬率）作為銷售手法，因保險局發現很多業務員以IRR作為銷售話術，即將分紅當成配息或投資收益來解釋，易誤導消費者，將強化銷售規範；八是將加重分紅保單商品簽證人員責任等。
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