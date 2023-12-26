接軌「乖寶寶」將有差異化獎勵機制。金管會主委黃天牧首度揭露接軌獎勵機制兩大方向，即做好商品結構轉型、調整資產負債管理並適度增資的壽險公司，金管會將考慮給予調降風險係數及增加投資額度「兩大蘿蔔」。

黃天牧表示，「接軌是共同努力的過程」，金管會不會「遺落、遺失」任何公司，但他再次強調「必須自助才能人助」，壽險公司在2026年之前要努力進行商品轉型、資產負債管理、及增資，保險局一定會「同比例去協助業者」，但若公司抱持等待監理救助、不作任何事的心態，「將得不到任何的監理寬容」。

今年11月底保險局公布接軌ICS三大紓困措施，即給予50點流動性貼水、15年過渡等，保險局長施瓊華當時即透露，對努力達標的壽險公司，如很早提出增資計畫，改善財務結構，金管會考慮給予差異化獎勵措施，即依各公司努力程度，個案給予不同獎勵，最快2025年下半年可申請。

黃天牧首度揭露獎勵方式，一是降低風險資本係數計提，即可適度減輕公司增資壓力，二是增加投資額度，即可增加收益，強化獲利及財務結構。

也就是說保險局將看各壽險公司在這幾年拉高保障型商品的比率、累積CSM（合約服務邊際利潤）的情況；負債期間、幣別與資產匹配情況，再來就是近年增資的金額，給予各公司「同比例」的獎勵方案。