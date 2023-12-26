近五年利變型壽險、投資型壽險新契約保費收入

金管會揭示保險業六大主流發展方向

壽險未來六大主流商品「現形」。金管會主委黃天牧上周末首度揭露，希望提高保障型保單比例、且不會全面禁止儲蓄險的情況下，未來保險業六大主流保單，將是完善分紅機制的分紅保單、高保障成份的利變型保單、拉高壽險保障的投資型保單、落實損害填補的實支實付醫療險、異業結盟的的創新商品、及發展永續保單。

保險業將在2026年接軌保險負債公報（IFRS17）與新清償能力指標（ICS2.0），商品必須轉型為保障型，才能累積契約服務利潤（CSM）、降低增資壓力，保戶擔心壽險儲蓄險將「絕跡」，資金轉向債券投資，黃天牧22日在保險業閉門研討會中對在場保險公司高層，揭露未來會提供監理誘因讓保險業朝保障型商品轉型，但強調「絕對不是禁止儲蓄型商品」，會尊重市場機制，讓保戶買到所需要的保單。

黃天牧亦揭露未來六大主流保單，一是強化分紅管理機制的分紅保單，將訂定注意事項、送審規範，強化商品設計、資訊揭露兩面向；二是高保障成份利變型保險，將透過獎勵機制引導壽險業發展高保障成份、繳費年期較長的利變型保單；三是鼓勵高保障成份投資型壽險，將適度提高壽險門檻比率，讓投資型保單有良性發展，也能厚實CSM。

四是改革實支實付醫療險，落實損害填補原則，保發中心將進行新藥、新醫療技術等發生率與醫療費用損失幅度等專案研究，完善資料庫，漸進推動改革，讓實支實付落實損害填補。

五是異業結盟的創新商品與服務。金管會已在10月大幅鬆綁，保險業可與「大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務」等具金融科技業進行異業合作，目前保險局已收到部分保險公司送件試辦申請。

六是鼓勵發展永續保險商品，目前產險業已有許多農業保單，未來因應全球淨零碳排趨勢，保險業有必要在保單上跟進，像氣候變遷保單、再生能源保單等。

黃天牧表示，六大方向將由保險局與產壽險公會、保發中心討論及精細規劃，未來亦要讓消費者清楚知道自己的保障缺口，「聰明買保障」，找到符合自己需求的保單。