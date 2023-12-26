2023年人工智慧（AI）的熱潮席捲全球，但在AI複雜演算的背後，資料中心需依賴大量的水來降溫。預估到2027年，全球的AI需求所要消耗的水資源，可能高達66億立方公尺，幾乎等於美國華盛頓州全年的取水量（相當於13個曾文水庫的滿水容量）。

大陸央視25日報導，訓練和運行AI大模型通常需要數以萬計的伺服器來提供計算資源、存儲資源及網路連接，這些伺服器通常會集中在資料中心。當所有伺服器一起工作時，會在短時間內產生高度熱量，需要大量的水資源冷卻。

光是單一用戶向生成式AI聊天機器人ChatGPT問10～50個問題，就可能消耗500毫升的水。以2022年來說，微軟用掉約17億加侖（約64億公升）的水，相當於2,500個奧運規格泳池的水量。

谷歌（Google）最新環境報告表示，2022年谷歌用掉56億加侖（約212億公升）水，相當於8,500個奧運規格泳池水量，絕大部分用於資料中心散熱，用水量較上年大增20％。

資料顯示，現在AI所需要的算力預計每100天就成長一倍，未來五年內，可能會增長逾百萬倍。研究人員預計，到2027年，全球範圍的AI需求可能消耗66億立方公尺水資源。

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