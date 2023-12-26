外資11月大幅買超台股，散戶繼續衝股市，「螞蟻雄兵」信心大振。中央銀行25日公布11月金融情況，代表散戶風向球的證券劃撥存款餘額，回升至3兆2,898億元，創近四月新高，較上月大增1,392億元，終止連三月下滑；股票市場融資餘額也升至3,215億元，創近20個月新高。
央行統計，11月M1B及M2年增率分別下降為3.03％及5.33％，主因資金淨匯入較上年同期減少。累計前11月M1B及M2平均年增分別為2.79％及6.34％。央行官員表示，Ｍ2年增率從9％高點一路下降，目前股市表現好，資金持續淨匯入，長期可落在2.5％～6.5％的央行參考區間內。
其中，國內證券劃撥餘額自8月起連三降、至3.34兆元，9月跌到3.25兆元，10月僅剩3.15兆元，以每月千億元速度下滑。11月台股飆漲1,432.58點，外資累計買超2,400億元，11月證券劃撥餘額回升至3.29兆元。
央行官員表示，證券劃撥餘額大幅回升，反映11月股市向好，觀察日成交值、融資狀況，均反映出整體股市交易較先前活絡。市場對美國升降息的預期，亦影響全球資金移動，左右國人資金配置。此外，觀察投資人成交金額占比，本國自然人比重升至56％，證券劃撥存款餘額回升，代表11月資金「ready」，伺機入股市，以近期整體投資情況來看，投資人在資金配置上，投資證券意願增加。
外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額，也同步回升1,996億元，維持一定規模現金量。官員解讀，去年現金股利發放2.5兆元，比今年2.2兆元多，領到現金股利後不一定全匯出，也可能停泊在外國人新台幣存款帳戶，且去年股市下行時，外國人新台幣存款餘額始終維持一定規模，資金繼續停泊在台灣，代表外資等待台股進場時機。
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