內資掌兵符拚完美封關

2023年封關倒數，外資進入耶誕長假，台股25日成交量「急凍」至一個半月來最低2,427億元，內資主場秀伺機登場，買盤轉看2024年新焦點，選舉、AI雙題材聯手發威，尤其到大選前僅剩13個交易日，重電、軍工等政策概念股備戰選舉行情。

統計近十年來新曆年封關前的台股行情，2013～2022年間加權指數在封關日漲率上看七成，封關前五日更高達九成，表現不容小覷。第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清均看好，指數年底有望衝破前高17,743點，締造今年新高峰，但要權值大部隊發動拉抬指數大舉上攻，恐怕得等外資歸隊，現階段則以內資點火維繫人氣。

25日為耶誕節，外資放假、買賣合計量較前一日大幅減少631億元至1,083億元，導致台股成交量跟隨下滑491億元至2,427億元、創11月13日以來最低；相較於去年同期的外資在耶誕節買賣合計量不到600億元，新台幣也升值6.3分，顯示長假期間外資熱錢仍悄悄匯入，酌量跟著內資衝年終與選舉行情。統一投顧董事長黎方國認為，現在是程式化交易時代，外資休假所導致的交投大降溫已不如過去明顯，看好外資提前回籠。

盤面上，內資趁航運巨頭馬士基宣布紅海復航的消息調節航運股，轉進AI PC、AI手機等概念股，廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達等大型電子股市值合計激增195億元、聯發科盤中再戰998元今年新高，投信與八大公股行庫各買超23.2億元與2.38億元支撐加權指數價終場上漲8點收17,604點，站回5日線與17,600整數關卡，相對於櫃買指數的收黑，內資頗有撐指數、顧選舉的味道。

康和證券投資總監廖繼弘分析，投信積極對持股汰弱留強，減碼飆漲後陷入盤整的AI指標股，並將資金轉入仍有補漲空間的低檔股，AI PC股成焦點。

選舉行情也翩然啟動，重電股華城股價連七跌後滿血回歸，在投信連兩日回補758張、官股連七日狂敲506張下，收復5日線及月線，中興電也上漲1.29％；軍工題材也回溫，雷虎、寶一、漢翔、全訊等多檔逆勢走強。