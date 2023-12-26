引導壽險資金回台投資公建，投信搶先卡位。投信投顧公會指出，已有國泰投信、第一金投信、合庫投信、聯邦投信等成立私募股權公司，規模最大的是國泰投信，包括永續1號在內有100億元，第一金投信則目標15億元。國泰投信透露，明年會再成立永續2號，規模約30至50億元，鎖定100％公建。
投信業者指出，過去壽險業投資公建型私募股權基金風險係數高達33.75％，令投資意願不高，但金管會宣布將100％投資國內公建的PE基金係數降到10.18％，有助資金進駐，因許多公建案後續執行繁複，大型壽險公司投資都很吃力，中小壽險就會考慮直接投資基金。
第一金投信指出，PE基金可讓公建初期高風險由機構承擔，等有更高能見度的收益、進入營運期後再證券化並讓散戶參與，例如REITs，如此才能讓資產再循環。第一金投信首檔PE基金重點是工業區、智慧電網與資料中心，目標15億元，未來會再開發倉儲、離岸風船舶、日照中心等。
國泰投信指出，現有四檔PE規模約100億元，其中最大是永續1號80億元，其中50％投資綠電、風電，主要是國泰人壽、全球人壽、中國人壽各投20億元、三商美邦人壽投資10億元、遠雄人壽投資5億元，除投資公建（綠電）外，還有投資環保、電動大巴士等，電廠實際收益大於5％。
國泰投信明年預計再發永續2號，規模30至50億元，鎖定純公建、綠電，因為100％純公建的PE基金風險係數降至10.18％，對保險公司來說誘因大增。
國泰投信表示，其還有投資AI、IOT及半導體產業的基金，有7億元規模，一檔為投資環保PE基金規模2億多元。合庫投信則指出，10月已准設立私募股權公司，擔任PE基金的普通合夥人，目前還在評估如何運作才能發揮金控綜效。
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