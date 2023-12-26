金管會調降保險業投資公共建設型私募股權基金的風險係數，投信業及海外私募基金摩拳擦掌，希望爭取壽險資金投入，投信業向壽險公會建議，若依目前壽險投資國外公建達新台幣7,500億元估算，可設訂三年3,900億元的目標，將壽險資金導回投資台灣。
壽險公會已陸續與國發會、投信投顧公會商討，如何結合資產管理業，協助保險資金投資台灣公建，並成立專案小組研究，由國泰人壽擔任召集人，研究壽險公司自建投研部隊投資較有利，還是委託私募股權基金較省力。引導壽險資金投入公建，已是既定方向。
政府與保險、投信業全動起來，資金動能可期，法人看好營建、綠能、國防軍工等概念股受惠程度較高。華南投顧董事長儲祥生指出，國內公建及五加二、六大核心產業獲金管會引資誘因，政策持續作多，盤面上陸續可見相關個股開始反應，在相對低基期情況下，籌碼相對穩定，搭配大選行情點火，有機會持續扮演內資力拱主流。
群益投顧董事長蔡明彥認為，退休、保險資金持續尋找進駐標的以追求穩定報酬，金管會調降投資國內公建的私募股權基金及創投基金風險係數，相關投資標的有望吸納中長線資金流入，帶動成交量擴增，不少先前交投較為冷門的個股將逐步升溫。
到今年9月底，保險業資金達新台幣32兆元，有69.6％投資國外，其中61.9％投資有價證券，壽險實際投國內公建約新台幣1,300億元、占可運用資金0.38％，投資國外公建約7,500億元、占2.2％，包括國外基建PE、 基建類REITs、基建相關債券、美國地方市政債、綠能相關Master LP與收益公司yield Co等。
在金管會調降係數，鼓勵未來投資公建型私募股權基金及投資5+2產業等創投基金下，壽險公會及金管會應可設定三年保險資金投資公建3,900億元的目標。
壽險業指出，公建型PE對保險資金入公建確有幫助，壽險不能直接投資開發型公建、風電上游的海事工程技術等，就看未來PE投資策略是否符合壽險資金運用，及預期內部報酬率（IRR）是否誘人。
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