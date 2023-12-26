儘管丹麥「航海王」馬士基集團（Maersk）24日宣布重啟紅海的航運業務，但國內貨櫃三雄都表示仍維持改道好望角。韓媒憂心指出，航運遭「鎖喉」導致國際運費飆升，最近原本趨於穩定的國際油價也出現波動，讓農產品價格雪上加霜，恐導致全球通膨風險再次襲來。
烏俄戰爭與以哈戰事仍未停歇，在經濟前景未明的情況下，部分人士憂心，紅海危機將再次導致全球供應鏈混亂與通膨風險。
由於紅海航道承擔了12%的全球商品貿易量以及30%的海上集裝箱吞吐量，隨著葉門叛軍的持續攻擊，大部分船隻只能改航非洲大陸最南端的好望角，繞行數千公里。
南韓媒體《東亞日報》報導指出，全球海上運費在1周內暴漲了三四倍。紅海危機一旦走向長期化，物流費暴漲幅度更大，導致整體產品價格上漲的壓力，有可能再次助長通膨。
據報導，南韓的產業界已進入了緊急狀態。特別是保質期較短的食品，由於運輸延遲，南韓國內的供應勢必受到影響。加上寒流導致的農產品供應問題，許多民眾憂心菜籃子物價恐進一步暴漲。
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