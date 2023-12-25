天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在耶誕文告中，對於加薩走廊巴勒斯坦人危急的人道情況表達痛心，呼籲立即停火和釋放人質。

法新社報導，現年86歲的教宗依循傳統發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。他說：「我的心為了10月7日這場可惡攻擊的被害人感到哀傷，我也再次急迫懇求那些仍被扣留的人質獲得釋放。」

方濟各對聚集在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）的數以千計信徒說：「我懇求造成無辜百姓可怕傷亡的軍事行動結束，並呼籲透過開放人道主義援助供給，來解決急迫的人道情勢。」

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰近3個月後，加薩走廊（Gaza Strip）的人道情況宛如災難。根據聯合國（UN）的數據，當地85%的居民流離失所。

教宗呼籲「以強大的政治意志和國際社會支持下，透過真誠及各方鍥而不捨的對話」，來解決以巴衝突。

教宗昨晚主持耶誕子夜彌撒時，也懇求聖地（Holy Land）和平。

他說：「今晚我們的心在伯利恆（Bethlehem）。在那裡，徒勞的戰爭邏輯再度以兵戎相見將和平之君（Prince of Peace，指耶穌）拒於門外，使得祂即便在今日也無法在世界找到容身之處。」