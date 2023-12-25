迪士尼旗下國家地理頻道等5頻道即將撤台，NCC於112年12月25日第1098次委員會議針對63家有線電視系統經營者提出替補頻道之申請，包含營運計畫中「頻道之規劃及其類型」基本頻道與付費頻道異動，決議依行政程序法第93條規定，以附期限許可，許可期間為113年1月1日至同年3月31日，屆期該會如認為必要時得延長三個月。

NCC說明，本次基本頻道異動申請不僅異動數量龐大，且影響層面甚廣，其中凱擘集團所屬金頻道等12家、台固集團所屬永佳樂等5家、中嘉集團所屬吉隆等12家、大新店民主、屏南、天外天、大台中數位、新彰數位、聯維、寶福、世新及國聲共38家系統經營者申請以BBC Earth、韓國娛樂台KMTV、CATCHPLAY電影台、amc最愛電影及BBC Lifestyle Channel於同頻位替補國家地理頻道等5頻道，並新增Global Trekker、ROCK Action、TRACE Sport Stars、美食星球頻道及寰宇財經台等5基本頻道供訂戶收視；而台數科集團所屬台灣佳光等6家及北港，除以壹電視資訊綜合台於原頻道位置替補衛視中文台外，其餘變更內容與上揭系統經營者替補規劃相同。

另TBC所屬南桃園等5家及大豐等3家系統經營者，提出以BBC Earth、華藝MBC綜合台、CATCHPLAY電影台、amc最愛電影及BBC Lifestyle Channel替補國家地理頻道等5頻道，並新增Rock Action、Global Trekker、Channel News Asia等基本頻道。

至洄瀾等10家系統經營者，則多以BBC Earth、壹電視資訊綜合台、ROCK Action、壹電視電影台及BBC Lifestyle Channel替補。

NCC指出，本案於112年12月20日第1097次委員會請申請人到會陳述，該會續依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」第3條第4項規定，綜合考量本案是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益，並參酌地方政府意見後，考量系統經營者所規劃衛視中文台及衛視電影台之替補頻道，於本國節目製播及自製節目比率等項目相較原頻道仍有落差，爰於1098次委員會議決議按行政程序法第93條第2項第1款規定附期限許可(自113年1月1日至同年3月31日，NCC認為必要時得延長一次)。此外，申請人應依行政程序法第93條第2項第3款規定，於113年2月29日前，檢具播送之頻道表、本次變更頻道之頻道收視率及滿意度調查報告予本會，並加強說明擬變更替代原衛視中文台與原衛視電影台頻道之本國節目製播比率、本國自製節目比率、投資金額與本國節目內容規劃方向及項目。

另TBC所屬南桃園等5家及大豐等3家系統經營者提出以付費頻道替補第31、61及69之衛視中文台、衛視電影台與STAR Movies Gold，基於保障消費者收視權益與維持基本頻道穩定收視等考量，NCC按有線廣播電視系統經營者頻道變更許可辦法第3條第4項揭示之整體市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及其他公共利益等原則審議，並依行政程序法第93條第2項第3款之規定，要求該等申請人應於113年3月31日前將該等頻道使用方式改列為基本頻道。

NCC表示，本次國家地理頻道等5頻道終止經營影響層面甚廣，除需兼顧整體產業健全發展外，亦需考量頻道替補之規劃是否可助益消費者權益、產業發展及強化本國內容之產製能量。該會以附帶期限之許可處分方式期能促使系統經營者及預定上架之頻道提出具體規劃，並且藉由附附款要求系統經營者藉由頻道收視率及滿意度調查報告、本國節目製播比率與本國自製節目比率等客觀參考數據，評估替代頻道於許可期間之製播表現，以及納入消費者之回饋，以確保收視戶權益為優先考量，維持市場良性競爭與有線電視產業之健全發展。