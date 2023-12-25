歐洲國家摩爾多瓦的總統桑杜今天宣布，她將投入明年總統大選尋求連任。桑杜力拼帶領這個前蘇聯國家加入歐洲聯盟（EU），她並請求國會啟動舉行入盟公投程序。

法新社報導，歐盟各國領袖本月稍早已同意啟動與摩爾多瓦和鄰國烏克蘭的正式入盟談判，桑杜（Maia Sandu）曾形容，這為擁有260萬人口的摩爾多瓦翻開「新頁」。摩爾多瓦也與歐盟成員國羅馬尼亞接壤。

路透社報導，桑杜透過總統府網站發表聲明說：「我們仍有幾個重要步驟要做。如果你們將信任我、給我一個新的任期，我保證會繼續推動。」

桑杜還請求國會為了舉行是否加入歐盟的公民投票開始進行相關工作，她說這場公投表達的「公民之聲具有決定性」。摩爾多瓦國會由桑杜創立的行動和團結黨（Party of Action and Solidarity，PAS）掌控。

桑杜說：「我們的未來在歐洲大家庭。我們有必要以全國立場清楚表達，我們為摩爾多瓦選擇哪條道路。我要求國會為明年秋天舉辦一場公投做準備。」

摩爾多瓦將在明年底舉行總統大選，現年51歲、曾任世界銀行（World Bank）經濟學家的桑杜目前民調領先。她在本月稍早的一份民調中支持率約為30%，高於前總統多東（Igor Dodon）的24%。

親俄羅斯的社會主義者多東是摩爾多瓦最重要的反對派人物，他對於桑杜有意尋求連任和要求舉行入盟公投，皆予以譴責。