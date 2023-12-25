塞爾維亞警方今天表示，在一場抗議選舉結果的示威活動期間和結束後，共有8名員警受傷，38名示威者被捕。

路透社報導，數以千計的塞爾維亞民眾昨天聚集在首都貝爾格勒（Belgrade）市中心，要求將一週前的國會和地方選舉結果作廢。國際觀察人士稱選舉有違規情事。

抗議者打破了市政廳正門的窗戶和玻璃。當地時間晚間10時左右，警方以胡椒噴霧驅散示威人群。

警政首長伊夫柯維契（Ivica Ivkovic）表示，8名受傷的員警中有2人傷勢嚴重。

他在記者會上表示：「我們會繼續努力維護和平和秩序，預計會逮捕更多與昨晚抗議行動有關的人士。」

塞爾維亞的盟國俄羅斯認為，外國支持的勢力正試圖挑起事端。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「包括來自國外的第三勢力採取行動試圖在貝爾格勒引起動盪。…我們毫不懷疑（塞爾維亞）共和國的領導層會確保依法而治。」