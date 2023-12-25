今天（25日）是耶誕節，原本彩迷期盼晚間開獎的威力彩能迎來2億頭獎大禮。遺憾的是，根據派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。不過台彩公司保證，下期（12／28）頭獎獎金仍有2億元。28日（周四）將是今年威力彩最後一次開獎，想用2億大禮包為一年畫下美好的句點，別忘了到彩券行下注！

威力彩今晚開出第112000103期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為05、07、16、19、20、32，第二區中獎號碼為02。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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