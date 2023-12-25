威力彩在9連槓之後，本期（12／25）開獎適逢耶誕節。台彩公司保證，頭獎獎金仍有2億元。最新獎號已經出爐，究竟哪個幸運兒能收到這份耶誕大禮，能就看這7碼！

威力彩今（25日）晚開出第112000103期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為05、07、16、19、20、32，第二區中獎號碼為02。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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