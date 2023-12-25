散戶信心回籠，殺進台股繼續衝！外資11月大幅買超台股，外資大動作回頭，散戶「螞蟻雄兵」信心大為提振。中央銀行25日公布11月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，已大幅回升至3兆2,898億元，創近四月新高，且較上月大增1,392億元，終止連三個月下滑；股票市場融資餘額達3,215億元，也創下近20個月新高。

央行指出11月M1B及M2年增率分別下降為3.03％及5.33％，主要因資金淨匯入較上年同期減少。累計前11月M1B及M2平均年增率分別為2.79％及6.34％。央行官員表示，Ｍ2年增率從9％高點一路下降，但是目前股市表現很好，資金持續淨匯入，長期可落在2.5％～6.5％的央行參考區間內。

觀察代表散戶風向球的國內證券劃撥餘額，自8月起一路連三降，8月降至3.34兆元、9月跌到3.25兆元、10月僅剩3.15兆元，每月以下降千億速度墜落、散戶幾乎信心盡失；不過，11月台股飆漲1,432.58點，外資累計買超2,400億元，散戶信心跟著水漲船高，11月證券劃撥餘額回升至3.29兆元。

央行官員表示，證券劃撥餘額大幅回升，主要反映11月股市表現好，觀察日成交值、融資狀況，也都反映出整體股市交易已更為活絡。此外，市場對美國升降息預期，皆影響全球的資金移動，也影響國人資金配置。

至於散戶信心是否已回溫？官員指出，觀察投資人成交金額比重，本國自然人比重回升至56％，從比重來看有所上升，而證券劃撥存款餘額回升，也代表11月資金已經「ready」，伺機投入股市，由最近整個投資情況來看，似乎投資人在資金配置上，對於投入證券投資的意願已增加。

此外，觀察外資賣超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額，也同步回升1,996億元，維持一定規模的現金量。官員解讀，去年現金股利發放2.5兆元，比今年2.2兆元多，領到現金股利後不一定全部都匯出，也有可能停泊在外國人新台幣存款帳戶；進一步觀察，去年股市下行，但存款餘額始終維持一定規模，資金繼續停泊在台灣，代表外資還在觀察台股投資機會。

至於11月外匯存款下滑至9.12兆元，年增率由上月4.18％至3.63％，創2019年12月以來最低增速，官員表示，主要受升息循環、新台幣升值等影響，企業或個人傾向將美元結售為新台幣，或直接從外匯存款轉而投資證券，以及進行其他配置。