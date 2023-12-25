英國氣象局表示，英國昨天度過1997年以來最溫暖的耶誕夜後，今天也預測將度過1996年以來最熱的耶誕節。

英國天空新聞網（Sky News）報導，今年耶誕節慶期間，英國除了蘇格蘭北部山區可能下雪之外，其他地區維持溫和多雲的天氣，僅偶爾飄細雨，看來不會有白色耶誕節。

英國氣象局表示，英國部分地區今天氣溫預測將達到攝氏14度，但不太可能超過1920年英國有史以來最熱的耶誕節，當時氣溫達到攝氏15.6度。

英國氣象局預報員史特勞德（Dan Stroud）表示，2016年英國耶誕節氣溫則是達到攝氏15.1度。

英國氣象局昨天說，位於倫敦西方的希斯羅（Heathrow）機場測得攝氏15.3度氣溫。

英國有史以來最溫暖的平安夜出現在1931年，當時在蘇格蘭的亞伯丁（Aberdeen）和班夫（Banff）紀錄到攝氏15.5度氣溫。

英國氣象局預報員艾斯利克（Liam Eslick）表示：「英國全國各地這幾天氣候都格外溫和，氣溫遠高於一年此時水準，以12月來說一般不會超過攝氏7度。」

艾斯利克指出，英國不少地方今年耶誕夜當天氣溫達到攝氏15度，最高甚至達15.3度，出現在希斯羅機場及英格蘭南部伯克郡（Berkshire）的奇本罕（Cippenham）。

由於來自南方的較暖空氣進入英國，導致出現這種異常暖和的天氣。

英國氣象局先前已針對平安夜在蘇格蘭與英格蘭中北部分別發布風力黃色警報，提醒民眾可能會有出行受阻、建築物受損和停電等狀況；其他地區則可能出現陣雨，威爾斯持續大雨可能導致交通和電力供應中斷，並可能淹水。

英國氣象局也已針對本週稍晚天氣再發布黃色警報，包括蘇格蘭部分地區可能降下大雨和降雪。