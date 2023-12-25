中嘉寬頻經營版圖繼9月板橋、土城開台後，25日宣布明年1月1日起在台北市中正區正式開台營運，針對有超高網速需求的企業與消費者，提供可達10G對稱頻寬的速率方案選擇。

中嘉此次在中正區推出100％戶戶光纖到府服務，近期開放首波早鳥預購，已搶下5％滲透率預購單，25日並宣布推出「開台大利多」限定優惠，300M以上光纖到府月月折最高300元、終身月付499元起，再送數位有線電視免費看，以及Wi-Fi全戶通(最高價值5,300元)終身免費用，憑別家業者帳單申辦、月租費最高再折3,600元。

中嘉集團副董事長兼執行長 賴弦五表示，中正區為台北市重要政治中心與交通樞紐、也是知名文教區，此次以100％全光纖服務進駐，展現了近年來積極投入光纖到府建設的階段性成果，也向市場證明中嘉寬頻高品質的超高速光纖產品水準。

歡慶台北中正區正式開台，中嘉寬頻宣布推出「開台大利多」限時優惠，首波先開放10里居民申裝，至中嘉寬頻全通路申辦1G／600M／300M光纖到府方案，最高可享月月折300元優惠、終身月付499元起，若憑別家寬頻／有線電視帳單、不限業者申辦，月租費可再折最高3,600元。現在申辦皆享四重優惠好康，包含：(1)數位有線電視免費看：85台數位有線電視頻道免費看(2024年1月起)，全面開播後升級至143台全頻道，早申辦、早享受。(2)「Wi-Fi全戶通」終身免費用：600M以下方案加贈Wi-Fi AP分享器，免費建置家中無線環境；1G以上方案加贈Mesh Wi-Fi 2台組。(3)申辦600M以上方案者，加碼數據機升級至Wi-Fi 6。(4)全速率皆升級使用Home＋ tv 4K智慧機上盒，可一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，不論是YouTube、串流影音通通隨選隨看。