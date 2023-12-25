少子化問題加劇，學校存亡危機迫在眉睫。台灣今年已有2所大學停辦，明年還有4所大學宣布退場。同樣面臨少子化難題的南韓也出現了類似的狀況，尤其是地方大學更為嚴重。南韓媒體直言，「大學的危機就是地區的危機」，警告一旦地方大學關閉，當地的經濟將急速惡化。

南韓《東亞日報》引用首爾大學社會發展研究所與南韓保健社會研究院所做的《人口變動和未來展望》報告書指出，預估到了2046年，南韓國內一半的學校將會消失。報告中預測，比起2021年的385所，2042年到2046年，南韓國內大學數量將腰斬至190所。

由於學齡人口減少，大學招生不足，部分地方的國立大學甚至出現不需考高分就可以就讀的學科。不過許多地區的高中生只想考入首都圈大學，地方大學就算祭出獎學金或優待錄取等利多，仍舊難以留住本就持續減少的學齡人口。教育層級越高，學科的存廢問題就更嚴苛。

《東亞日報》報導中指出，如果地方大學關閉，當地商圈就會死亡，人口流失也會加快，企業更是難以找到所需人力。相關人士大嘆，不僅空房大增，以學生為主要顧客目標的咖啡廳、炸雞店等行業，生意都很難撐下去。