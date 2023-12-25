國票金控25日召開第三季法人說明會，法人聚焦旗下純網銀樂天國際銀行和損益兩平。國票金表示，整體市場環境與原先預期有很大不同，樂天銀力拚損益兩平，將比原先預期時間更長一點，目前樂天銀存放比約25％左右，仍以提升存放比為首要策略，明年將爭取法人授信及房貸市場，兩大方向是勢在必行。

另，對於併購安泰銀行案，國票金重申，還是要看市場條件及各項財務條件，包括股價、財務表現是否在合適水準，將與股東之間進行協調，靜待市場有無併購機會，但也強調「要看緣分」。

國票金總經理陳冠舟表示，國票金前11月累計稅後純益18.4億元，年增近6億元或38.21％，EPS為0.53元，每股淨值11.77元，年化ROE為5.21％，子公司股權業務收益較去年成長，至前11月止，獲利較去年同期有兩位數的成長。

法人及媒體關心國票金旗下轉投資樂天銀營運概況。國票金表示，目前樂天銀仍累虧18億元，仍為三大純網銀最低，且存放款已有穩定成長，目前存款有209億元、放款也成長至53億元，存放比約逾25％，目標仍以拉高存放比為首要策略，2024年樂天銀將積極申請試辦業務，包括國票金業務強項的企金業務，以及同業將來銀行已開跑的房貸。

國票金強調，市場環境與原先預期大不同，由於純網銀沒有通路，存款可透過行銷方案獲取，但放款沒有通路、成長較慢，因此希望後續在法人利基的集團基礎下，開始推動法人授信；另觀察國銀法金及消金比重，法人約占5成5，個金約4成5，且個金有85％集中在房貸，因此，若存放比要提升，法金及房貸市場兩大業務「勢在必行」。

不過，國票金預期樂天銀損益兩平還要「再等等」，雖然主管機關積極開放純網銀試辦項目，但政策上開放程度比我們預期稍慢，包括樂天銀積極爭取身去的跨境外匯銀行牌照及法人業務，目前開展進度都落後，未來要繼續努力。國票金也強調，依照銀行法規定，虧損達資本額三分之一，即須限期增資，依此條件，樂天銀兩年內都無需增資，且資本適足率水準也充足，短期內沒有增資計畫。