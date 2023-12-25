隨著2023年大陸超過人民幣（下同）9兆元地方政府債券發行接近尾聲，為了穩經濟、補缺點，部份省份已開始準備2024年發債工作。中國債券資訊網數據顯示，近期江蘇、河北、山西等地已披露2024年第一季地方政府債券發行計畫，預計在第一季發債規模超過2,200億元。

第一財經報導，安徽、甘肅、寧夏等地成立2024～2026年當地政府債券承銷團，為2024年發債做準備。

大陸中部和西部兩個省財政人士25日透露，目前大陸財政部尚未正式下達2024年提前批政府債券，地方正在等待提前批額度下達。黑龍江省財政廳25日公布，2024年新增債券提前告知額度將於近日下達，當地已提前啟動2024年債券專案競爭性評審工作。

按照大陸財政部明確2023年將提前下達2024年部份新增地方政府債務額度（市場普遍預計規模將超過2兆元），以及上述黑龍江財政廳提前批額度近日下達，意味著2024年提前批地方債額度將有望在本周（2023年12月25日當周）下達。

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