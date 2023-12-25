臺灣證券交易所今（25）日召開有價證券上市審議委員會，審議通過裕慶-KY（6957）上市案。

裕慶金屬公司由廖昭宜擔任董事長兼總經理，公司資本額及申請上市時之淨值各為4.87億元及13.53億元，主要產品包括各類材質商用展示架及智能電動床機構件之研發、生產及銷售，由中國信託證券輔導上市。

誰市場結構方面，美洲占比96.2％、亞洲3.26％、其他0.54％；全體董事共9席，合計持股比率為15.76％。

裕慶-KY近年獲利三級跳，2020年為6,394萬元、2021年為2.22億元、2022年為6.84億元、2023年前三季為11.21億元；每股稅後盈餘（EPS）各為1.18元、4.76元、12.62元、17.86元。

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