隨著農曆年節逐漸逼近，為了解決民眾團圓聚餐及走春送禮的「食」尚需求，高雄義享時尚廣場特別精選十大餐飲品牌，推出包含不可不嚐的功夫年菜、各式異國風味餐點及圍爐必備的品鍋料理，不論是想與親友在舒適寬廣的館內聚餐或是外帶回家細細品嚐美味都有不少好選擇。

此外，挾著打造高雄最齊全美食新殿堂的氣勢，義享時尚廣場也持續引進不少令美食饕客們引頸期盼的餐飲品牌，趕在年節之前，以一鴨多吃而聞名的超人氣「鴨寮街-烤鴨點心坊」也於26日正式進駐義享時尚廣場7樓，為消費者增添更多的用餐選擇。

26日正式在義享時尚廣場7樓開幕的「鴨寮街-烤鴨點心坊」，融合古法與創新，除了拿手的港式料理及點心之外，絕不能錯過的便是主打的烤櫻桃鴨一鴨多吃，不僅堅持使用宜蘭最高品質的櫻桃鴨交由主廚精心製作，燒製完成之後的外皮不但酥脆還富含順口的油脂，肉質更是細質彈嫩，再搭配上特製醬汁入口，絕對令人拍案叫絕。

此外，港式料理及家常快炒也是「鴨寮街-烤鴨點心坊」不容錯過的特色餐點，多元化的菜單內容，不管是商務聚餐、家庭聚會或是好友慶生都很合適，也成為老饕們推崇的口袋名單。開幕期間，凡當日於櫃上消費即可憑發票兌換專屬馬克杯乙個，送完為止。

為了讓更多民眾可以享用到來自「鴨寮街-烤鴨點心坊」的美味，今年於義享時尚廣場也特別推出「龍年年菜外帶套組六人套餐」（特價7,280元，原價7,480元），內含烤鴨櫻桃鴨、麻辣／鼓味黃依魚、蒜茸蒸鮮鮑、台式佛跳牆、櫻花蝦干貝米糕、懷舊古早味豆花等多樣料理，凡於31日前預購，再加贈「開運蘿蔔糕」乙盒。

而義享時尚廣場其他餐廳也推出年菜或外帶組合，例如主打日式極上和食的南部獨家品牌「旭集」，以最精緻美味的方式提供年節聚餐的絕妙選擇；「開飯川食堂」則推出「龍騰虎躍開運年菜組」（六品推薦價5,688元／七品推薦價6,688元），讓包山包海的澎派年菜為團圓歡慶再添風采。

如有多人的年菜需求，也可選擇以新時尚創意結合廣東菜獨有風華的「蒸鮮腸粉」，該餐廳推出的「龍吟虎嘯金璽年團圓年菜全席（十人套餐）」（推薦價1萬2,800元，內用10％服務費另計），內含極品鮑魚佛跳牆的招牌年菜，更是值得一品的極致美味。

以新派台菜聞名的「叁和院」今年則推出「新春金采宴（十人套餐）」（推薦價8,888元），多達十道的菜色及二壺特調，讓新春期間也能得滿滿的飽足感；而「饗泰多」所推出的四人套餐（推薦價2,880元）也是適合小家庭團圓時的選擇，讓辛香熱情的泰式年菜為全家開啟味蕾。不論是內用還是外帶，義享時尚廣場都提供豐富多元的用餐選擇。

除了團圓聚餐之外，在走訪親友的的新春禮盒，同樣也能在義享時尚廣場一站搞定。在烘焙名店部份，擁有80多年歷史的「不二緻果」、追求純粹原料的「帕莎蒂娜烘焙坊」都是伴手送禮的好選擇；如果想追求異國風格禮盒的民眾，亦有南洋美食的「馬來舅南洋閣」肉骨茶與「水產優」的馬來西亞貓山王榴槤。想趁著年節一同品茗享用佳釀，也有「天仁喫茶趣」、「山豐居」、「成真咖啡」、「COKA」XO白蘭地至尊禮盒等。多樣化的特色禮盒齊聚義享時尚廣場，讓送禮不再是件困難的事，更多年菜資訊與送禮選擇，可至義享時尚廣場官網查詢。