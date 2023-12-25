國家新創獎繼本月初(1日)宣布，國內三家金控與瑞昱成立-「新創幫投資聯盟」後，再添科技業英業達、友達等科技業大咖，並將在27 日的國家新創獎頒獎典禮中，正式締約合作，共同支持具潛力創新標的在不同募資階段挹注，更以科技業製造技術、國際市場經驗提供創新創業支援。

生策中心表示，創業募資是一段耐力賽，為陪跑台灣的生醫創新創業。國家新創獎自 2008 年開始對醫界、學界早期技術進行評估，幫助新創技術價值被看懂、被投資者青睞。15 年來，國家新創獎評析超過 2,500 件創新技術，是國內最大的生醫新創技術資料庫，掌握最具市場潛力的技術，協助創業已經有 165 家，募得總額達 232.8 億。其中種子輪、天使輪就投入超過將近百億；更有 12 家企業上市櫃，市值已近 1,500 億！成為台灣生醫創新募資重要指標。

當日除了宣布投資聯盟締約，也為年度脫穎而出的國家新創獎團隊授獎，其中包括華碩、睿生光電、醫揚科技、長佳智能、默克、安特羅、莫德納等科技大廠也來角逐並獲獎，現場將有包括亞洲準譯、采風智匯、利優生醫、創生醫電等七家獲獎企業將在現場帶來首發創新技術。

其中，醫揚科技「人工智慧手術機器人醫療影像運算平台」除了能增加開刀準確性與傷口最小化，還搭載高階顯卡與處理器，CPU 性能提升了 50％，AI 運算能力也有明顯提供；而針對目前仍有極高比例難以鑑定出致病原的感染症，亞洲準譯「百微解感染病原基因檢測」可一次檢出上萬跨物種病原、提升 62％病原檢

出率，並在 48-72 小時內快速產生檢驗報告。

至於高齡社會常出現的骨質疏鬆症、退化性關節炎、心血管慢性病等疾病，采風智匯「AI 疾病診斷輔助 SaaS 服務」僅需 1 分鐘就能用 AI 生成個人化分析報告等將在現場進行發表。