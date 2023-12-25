明年桃園市「地王」，今（25）日正式出爐！ 據桃園市府公布的113年公告土地現值及公告地價調整，經地價及標準地價評議委員會評定通過，「地王」仍由位於桃園區中正路、復興路交叉路口的商業區角地，成功蟬聯！公告土地現值為每坪約153萬元，與112年每坪約152萬元相比，微幅上漲0.6％。

全市公告土地現值最高之地價區段，為桃園區第317號地價區段【中正路（成功路至復興路）商業區繁榮街道路線價地價區段】，每坪約130.6萬元；另公告土地現值最低地價區段為復興區第148號地價區段【赫威段－河川區用地】，每坪持平，約562元。

桃園地政局統計全市於113年地價調整作業期間買賣登記案件數，共約5.68萬件，與前期5.69萬件相當。

在成交價格方面，受桃園市諸多重大開發建設持續推動及整體經濟等多重因素影響，住宅價格指數及都市地價指數均呈現連續上漲趨勢。

地政局局長蔡金鐘表示，公告土地現值為課徵土地增值稅的計算基礎，依規定每年公告調整1次，而公告（申報）地價，則為課徵地價稅的依據，每2年重新規定地價1次，無論公告土地現值或公告地價調整，地政局皆參考實價登錄資訊，反應一般正常交易價格變動情形。

蔡金鐘指出，桃園市內有包括桃園航空城計畫、捷運沿線等諸多整體開發區內土地，因使用性質變更價值大幅提升，為兼顧地價均衡性及稅賦公平性，公告土地現值應適度合理的反應，開發區調幅占全市調幅比例甚高。

其中桃園航空城計畫區內土地，因開發面積大，配合開發期程進入第2年階段性調整，扣除航空城開發區後全市公告土地現值平均調幅約為3.18％。

公告地價則需綜合考量近2年地價變動情形、社會經濟狀況、民眾稅負能力、地方財政等因素，扣除航空城範圍後全市調幅約為7.61％。

桃園市各宗土地113年公告土地現值及公告地價調整情形資料，將於明年1月1日正式公告。