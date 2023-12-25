台灣碳權交易所於22日盛大舉行國際碳權交易平台首購企業授證儀式，台新金控受邀成為首批參與碳權交易之金融機構，授證儀式由財務長賴昭吟代表出席，由金管會黃天牧主委頒發證書。

為積極響應政府2050淨零目標，購得之國際碳權，未來將運用在金控及各子公司的自身營運、金融產品／服務以及品牌活動碳中和。

台新金控總經理林維俊表示，台新身為永續的領航者，更應承擔起身先表率的責任，很榮幸能成為台灣國際碳權交易平台啓用後的首批買家，可為台灣企業進入碳權交易市場做出示範作用。

2023年台新金耶誕祭活動，台新已提前自主針對耶誕祭進行碳盤查並購買足夠的碳權抵銷碳排量，打造出全台第一個碳中和耶誕祭。購入國際碳權後，未來的運用範圍將可擴及金融產品／服務以及自身營運碳排放的抵減，更加彈性及便利。

值得一提的是，在2008年就開業界之先發行種樹權益的Green Life信用卡，台新玫瑰Giving卡亦透過檢視製卡到營運的每個環節，建立自身減碳機制，成功取得信用卡碳標籤，打造兼具環境與社會發展的永續信用卡。

台新表示，身為專業金融機構，肩負引領企業朝永續經營發展的關鍵角色，近年來積極回應氣候變遷議題，持續參與多項國際永續倡議，以實際行動回應低碳以及2050年淨零排放願景。2021年台新率先加入成為「臺灣淨零排放協會」的創始會員，自主訂定2030年辦公室據點淨零排放、並獲科學基礎目標倡議組織（SBTi）審核通過，為台灣第三家、全亞洲第五家通過審查的金融業者，亦積極導入內部碳定價機制（internal carbon pricing），將碳成本納入內部低碳轉型的管理措施中，讓低碳營運落實至各單位。

此外，2023年領先制定金控整合性之永續金融政策（包含業務推動應關注ESG議題、應支持或避免方向、脫碳策略、客戶議合、投票政策等），同時設定積極性脫碳政策（脫煤及非典型石化），投融資均設立主動性之不再承作及汰除年限，致力引導投融資企業低碳轉型。

台新卓越的永續成績，日前甫獲2023年道瓊永續指數（DJSI）連六年納入「世界指數」與「新興市場指數」雙榜，更一舉列名銀行產業別的世界及臺灣雙料冠軍，亦連續4年獲MSCI ESG（明晟永續指數）評比為「AA領先等級」肯定。未來台新將持續關注國際趨勢，審慎思考如何在營運過程中，持續降低對環境與社會的衝擊，深化永續金融及氣候議題揭露的推展與落實，致力以「from Zero to Hero」的精神，恪遵金管會各項路徑的推動與指引，善盡金融業資金引導角色，成為各界發展永續的智慧好夥伴。