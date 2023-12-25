俄羅斯北極2號天然氣計畫日前登上美國制裁名單。18日當周，負責營運該項目的Novatek宣布遭遇不可抗力，該項目將可能無法完成液化天然氣的交付。

俄羅斯媒體「生意人報」（Kommersant）25日報導，目前北極液化天然氣2號計畫的外國股東，包括法國的道達爾能源、中國石油天然氣集團、中海油、日本三井物產及日本金屬和能源安全組織（JOGMEC）皆已宣布遭遇不可抗力。

此舉意味著，外國股東已暫停參與北極2號項目，放棄為該項目融資並承購其合約。這也代表Novatek將不得不獨立為該項目提供資金，並可能需要在現貨市場上出售天然氣。

而北極2號計畫被視為俄羅斯天然氣產業野心的關鍵力量，推動俄國液化天然氣的全球市占率從8％升至20％。

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