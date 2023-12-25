交通部民用航空局台北國際航空站25日表示，由於旅運需求旺盛，再加上國內物價持續上漲，松山機場排班計程車為擴大運力、提升服務品質，自2024年起比照桃園、小港機場恢復停留服務費加收NTD50元。

台北國際航空站表示，國際機場如桃園、小港機場，排班計程車因有車齡、配合機場規定等一定條件限制，均有收取停留服務費。松山機場排班計程車停留服務費於2007年取消，並預計於明年元旦起恢復加收停留服務費。

不過，近年因營運成本持續上漲，且市區車隊競爭激烈，為鼓勵駕駛進場載客，提升服務量能及品質，松山機場排班計程車自律委員會與北市計程車公、工會提案「恢復停留服務費」，已於2023年9月21日由台北市與新北市計程車運價費率審議委員會評估通過，預計自2024年1月1日恢復，停留服務費將一併納入計費表內計算。

台北國際航空站指出，排班計程車恢復加收停留服務費50元，可提高排班計程車駕駛進站營運意願，降低旅客排隊等候計程車時間，提升服務品質，讓旅客搭車返家、洽商、旅遊更便捷，並達到市場供需平衡。

另外，隨跨年、春節連續假期到來，民眾開車接送機仍可至停車場停放，並享機場停車場停車前30分鐘免費。

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