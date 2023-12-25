美國核心個人消費支出（PCE） 物價指數增速超預期放緩，市場對美國聯準會（Fed）明年3月降息預期加深，美元指數繼續回落，新台幣兌美元匯率延續上周升勢、不斷向上攻堅，25日早盤勁揚近1角，終場重回31.1元價位，本周匯市封關，新台幣強勢叩關31元整數價位。
新台幣25日盤中最高升抵31.106元，再創五個多月盤中新高，終場續升6.3分、收在31.14元，匯價創7月21日以來的五個月多新高，但年底假期冷清，外資進出放緩，總成交量僅11.045億美元。
匯銀主管表示，上周五PCE數據開低，國際美元走弱，外資早盤小幅匯入，帶動新台幣開盤一波揚升，直接升破31.2元價位，後續往高點揚長而去，加上出口商拋匯比上周更大量，而進口商盤中雖有買匯，但匯價貶不回去，持續偏升走勢。
匯銀主管說，「新台幣年底前繼續升」，雖然外資陸續在放假中，但仍有零星動作，隨美元逐步回落，外資大致上是偏匯入，且出口商在月底及年底的作帳壓力下，繼續大舉拋匯；後續就看央行調節力道，以及國際匯市走向，但距離2023年封關僅剩幾天，市場沒有更多題材，新台幣方式是往31元測試，但少了外資進出量能，要一舉破31元整數有難度。
外匯交易員也認為，近期主要亞幣也是盤整偏升，但不會一下升太多，例如日圓也不可能馬上調整貨幣政策態度，而近期人民幣也沒太強，新台幣要大幅升值可能等明年，而選舉效應是否發酵，關鍵還是由誰當選，大方向雖是升值，但新總統出爐後，外資才有更多參考依據，在此之前升值速度應不會過快。
回顧2023年新台幣波動加劇，交易員分析，以歷史長期平均來看，新台幣單一年度上下波動最大為3元，而今年最高落在29.5元左右，最低只貶到32.45元，還沒有超過波動範圍，整體而是有波動、但未超過央行容許範圍。
交易員表示，新台幣今年上下震盪，主要還是反映美國升息，由於美國經濟維持強勁，導致今年市場一直存在升息預期，直到11月才篤定升息已停止，導致期間匯市波動加大，再加上美國十年期公債殖利利率一度觸及5％，外資看準無風險利率誘人，當時可說是爆量匯出，也使得新台幣一路趨貶，但隨著升息結束即將息預期升溫，明年新台幣一路走升機率很高。
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