知名世界文化遺產日本沖繩縣首里城於2019年燒毀，重建團隊今天結束上梁作業後，宣告首里城正殿骨架大功告成。而正殿修復工程預計在2026年秋天竣工。
沖繩縣首里城內包括正殿、北殿、南殿等7棟建築物，2019年10月31日被大火燒毀，之後展開重建工程。
沖繩時報指出，重建團隊今天在那霸市首里城公園的重建工程現場，採用不使用釘子的傳統工法，將4根原料為檜木的梁木安裝至正殿骨架頂部。
4根梁木總長度約21.5公尺，從岡山縣、愛知縣、靜岡縣3地運來。
83名工匠今年9月開始，在首里城正殿的重建工程現場組裝正殿骨架，預計2024年5月左右開始修復內外裝潢。重建團隊規劃於2026年秋天完成正殿重建。
負責重建正殿的工程長奧村耕治今天表示，完成正殿骨架「感到安心，將努力修復工作，以期盡快回復首里城燒毀前的樣貌」。
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