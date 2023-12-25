雖然今年1-11月國內水泥消費量年增率減少3.03％、人均量減少3.94％；不過，在前瞻計畫建設及廠辦的需求下，幸福(1108)25日在法說會上指出，幸福今年前三季的水泥、水泥製品及石材的營收仍較去年同期都有2位數以上的成長。預期今年營運成長無虞。

幸福累計今年1-11月合併營收46.45億元，年增率24.5％。

針對2024年起，公共工程採購全面納入淨零碳排強度，新建工程預估碳含量(蘊含碳)，才能完成採購程序；以及2030年所有公有新建築都要達到建築能效1級或近零建築，幸福指出，已投入低碳水泥的研發產製。

另外，幸福指出，已於新北市樹林區暨桃園市蘆竹海湖工業區，新建兩座預拌廠，引進最新式節能設備打造高效率、低能耗、低污染預拌廠，預計113年第四季完成。加上公司原有的三峽廠、埔心廠，建構供貨網，並配合生產的石灰石水泥，供應低碳建築所需的低碳混凝土。

在節能減碳上，幸福指出，除了入生產低熟料配比之石灰石水泥，進而減少熟料生產所產生的溫室氣體排放。發展綠電也是方向之一。

綠電的發展，幸福指出，已在林口幸福高爾夫鄉村俱樂部樂部裝置太陽能裝置，11月底完成台電掛錶，12月出完成併聯發電。預計12月底取得台電掛錶完竣及再生能源發電設備登記函文，並異地轉供至東澳廠。

未來，幸福指出，東澳廠也將新增規劃廠區內建置太陽能發電及儲能設備，供給廠內系統用電，減少電力排碳量。