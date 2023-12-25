雖然今年1-11月國內水泥消費量年增率減少3.03％、人均量減少3.94％；不過，在前瞻計畫建設及廠辦的需求下，幸福(1108)25日在法說會上指出，幸福今年前三季的水泥、水泥製品及石材的營收仍較去年同期都有2位數以上的成長。預期今年營運成長無虞。
幸福累計今年1-11月合併營收46.45億元，年增率24.5％。
針對2024年起，公共工程採購全面納入淨零碳排強度，新建工程預估碳含量(蘊含碳)，才能完成採購程序；以及2030年所有公有新建築都要達到建築能效1級或近零建築，幸福指出，已投入低碳水泥的研發產製。
另外，幸福指出，已於新北市樹林區暨桃園市蘆竹海湖工業區，新建兩座預拌廠，引進最新式節能設備打造高效率、低能耗、低污染預拌廠，預計113年第四季完成。加上公司原有的三峽廠、埔心廠，建構供貨網，並配合生產的石灰石水泥，供應低碳建築所需的低碳混凝土。
在節能減碳上，幸福指出，除了入生產低熟料配比之石灰石水泥，進而減少熟料生產所產生的溫室氣體排放。發展綠電也是方向之一。
綠電的發展，幸福指出，已在林口幸福高爾夫鄉村俱樂部樂部裝置太陽能裝置，11月底完成台電掛錶，12月出完成併聯發電。預計12月底取得台電掛錶完竣及再生能源發電設備登記函文，並異地轉供至東澳廠。
未來，幸福指出，東澳廠也將新增規劃廠區內建置太陽能發電及儲能設備，供給廠內系統用電，減少電力排碳量。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：