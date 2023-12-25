大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，有關地方海關當天公告實施放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，從目前每人允許攜帶4瓶增至6瓶，「我們對此樂見並支持」。
環球網報導，為便利兩岸人員往來，自2006年起，大陸海關放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，從每人允許攜帶2瓶增至4瓶。近年來，金馬民眾希望進一步放寬數量限制的呼聲很高。
朱鳳蓮指出，為貫徹落實支持福建探索建設兩岸融合發展示範區意見，支持廈門與金門加快融合發展、福州與馬祖深化融合發展，打造廈金、福馬「同城生活圈」。大陸積極回應金馬民眾訴求，進一步放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，相信這項政策實施會給台灣民眾特別是金馬民眾帶來更多利多。
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