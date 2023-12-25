日本經濟產業大臣齋藤健24日與沙烏地阿拉伯當局簽署合作備忘錄，以評估共同投資非洲等資源豐富國家相關事宜。此舉旨在確保車用電池所需重要礦物的穩定供應。

日本放送協會（NHK）報導，齋藤24日訪問沙烏地首都利雅德（Riyadh），與沙烏地工業及礦產資源部長科拉耶夫（Bandar bin Ibrahim AlKhorayef）進行會談。雙方簽署評估共同投資資源豐富國家的合作備忘錄，希望藉此確保車用電池原料鎳、鋰等重要礦物的供應。

報導分析，對日本而言，沙烏地阿拉伯是個資金雄厚的合作夥伴；沙烏地則期盼藉由與日本攜手，實現產業多元化的目標。

齋藤表示，「兩國企業積極參與的同時，也希望可以強化重要礦物供應鏈」。

另外，齋藤也與沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）會談並尋求合作，雙方推動穩定原油價格的同時，也確認了氫能相關領域的技術合作。

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