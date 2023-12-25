針對外界指稱，高市府標售土地為「炒地高手」，高雄巿政府地政局25日澄清表示，巿地重劃係依循平均地權條例辧理，標售重劃區抵費地係依法回收開發區政府代墊之開發成本，其目的係讓平均地權基金得以永續運作，以促進地方建設，絕非炒地。
該局說，市地重劃的特色為自償性開發，依平均地權條例規定，所需費用由平均地權基金先行支應，並以重劃區內未建築的土地來抵付，也就是所謂的「抵費地」，與一般公有土地性質有別。
高雄地政局指出，抵費地公開標售，其目的係為回收政府代墊的開發成本，以作為後續新辦開發區的資金來源。開發區若有盈餘，可增添重劃區內建設、管理、維護費用，落實開發地利、巿民共享。
該局強調，公開標售可確保土地處分程序公平性及公正性，為巿地重劃必要的法定處分程序，各縣巿作法均相同，經查高雄巿政府地政局112年開發區土地標售金額，遠低於桃園巿及台中巿，各縣巿政府均係依法辦理標售，沒有炒作地價的問題。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：