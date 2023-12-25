台股加權指數今日以17,604點作收，小漲8點，收復周線。光電業、電機機械業、鋼鐵業表現較為優異，三大法人賣超13億元，僅投信買超23億元。

台股近幾日資金流轉快速，每天不同族群輪漲，今日主要上漲的是光電業，其中光學股王大立光上漲5.47％，收在2,795元，帶動相關光學類股上揚。

另外，預期明年鋼鐵價格攀升，先前大型鋼鐵股有一波漲勢，今日則是輪動到中小型鋼鐵股，包括燁興、新鋼攻上漲停板，其他包括燁興、佳大、海光等，股價均有不錯漲幅。

AI PC題材熄火兩天後，因美國CES展即將登場，相關消費性電子產品廠商的股價又開始攀升。宏碁上漲8.17％，收在49元，連拉6根紅Ｋ棒，股價續創12年新高。華碩上漲3.97，收在471.5元，連拉4根紅Ｋ棒，股價創25年新高。

在馬士基宣布將重新恢復航行紅海航線，紅海危機解除後，預期運價將會下跌，因此航運股一片慘綠，航運指數下跌3.24％。三大航運股的陽明跌停、長榮下跌7.18％、萬海下跌9.31％。

三大法人賣超13億元，外資賣超8.8億元、自營商賣超27.2億元，只有投信買超23億元。