生華科(6492)25日公告，開發中新藥Silmitasertib(CX-4945)已獲台灣TFDA核准，將可在包括台大醫院等五間大型醫學中心，進行社區型肺炎二期人體臨床試驗收案，有鑑於流感和新冠等呼吸道疫情將在明年一月邁入高峰，預期將有助於生華科加速收案進程。

生華科表示，Silmitasertib(CX-4945)為直接作用在人類宿主細胞的機轉，較不易受病毒變異影響，具發展為廣譜抗病毒藥物的創新機制，且其藉由調控免疫因子發炎反應的CK2蛋白激（酉每），具降低感染病原後引發肺炎或是併發免疫疾病的治療潛力。

此項試驗將由具執行過國際大型病毒藥物臨床試驗的感染醫學權威跨院團隊主持，規劃在台大、台大癌醫中心分院、亞東、三總及衛福利桃園醫院等五間大型醫院展開，且皆由主任級醫師擔任計畫主持人。

台灣近日大陸冷氣團接連報到，加上耶誕活動之後接著跨年，尤其春節期間，台灣流感疫情受到台商返台團聚跟交通往返，也會跟著升溫。台灣疾管署更進一步指出，新冠病毒新變異JN.1在全球占比快速上升，原本就推估明年一月中下旬，新冠疫情可能因為新變異株而升溫，JN.1有潛力變成流行主力病毒株，如果推估不變，最高峰有可能單日病例數達1.8萬人到2萬人確診。

生華科表示，大陸近期爆發包括新冠、流感、黴漿菌等七種病原體的呼吸道疾病大流行，台灣疾管署也提出示警，台灣包括流感和新冠等呼吸道疫情將在明年一月邁入高峰，可望加速此項試驗的收案進程。