根據勞保局統計，截至2022年底有160萬退休勞工平均月領18,294元，遠不及明年起調升的基本工資2.7萬元，有網友在ETF社團表示，他在科技公司工作17年，現在已經過了43歲，想問大家被動收入多少時才會想換簡單工作，若要換工作會找什麼樣的工作引發討論。有網友認為「至少1個人月收入要5萬以上、且沒有貸款，才能夠專心換低薪無壓力的工作」。
原PO在00878社團中貼文表示，他已經年過43了，因為在科技公司工作17年壓力大，想問大家被動收入到多少才想換簡單工作，若要換工作，會找什麼樣工作？
有網友表示「再1年半後、也是43歲退休，每月的被動收入是4萬5」、「目前43歲、未退休，年被動收入約8萬元」、「42.9+1目前持續水深火熱中，被動收入來到月均1萬，只期望再多做10-12年早日退休」、「27歲、被動收入23433/月，我還在上班」、「沒家庭被動6-7萬，以家庭10萬以上我看都不夠」、「比你年長、還沒退休，現在每月被動收入月65K，再過幾年退休，打算做兼職半天工作，或有案接系統上線等規劃工作」。
也有網友表示「真的世代不同，6年級真的沒敢想過提早退休這件事，由1萬6到5萬的月薪，年收入沒破百，雙薪由4萬到9萬，但是養3個小孩和房貸」、「一年120萬，平均每月10萬」、「假設目前薪水10萬，若想50幾歲、60歲過同樣生活，先扣除勞保、勞退後，至少被動收入所得替代率要到8成，也就是要8萬」。
有網友表示，原PO想找沒壓力的工作，這樣一來可替代性高，待遇一定很低，「我拚到55歲退休，被動收入已經超過上班時的年薪了」，有其他網友好奇他投資的項目，該網友說「之前都是成長股，現在是債券ETF為主」。
至於那些工作沒壓力，網友紛紛出點子，「網紅、外送員、保全、網軍」、「可以做學校日班保全，單純環境好」、「發傳單的工作，無壓力又簡單」。
到底退休生活每個月需要多少現金流呢？宏利管理投資之前進行一項調查結果顯示，台灣人每月平均有48268元就可以維持舒適的退休生活。以2022年每位退休勞工平均勞保＋勞退給付2.45萬（勞保1.8萬、勞退6500元）估算，每個月的缺口為2.37萬元，以「4%法則」估算，需要本金約711萬。
也就是說存711萬元，加上每月的勞保、勞退2.45萬元，就有機會達成退休後每個月4.8萬元的現金流。
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