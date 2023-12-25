針對目前中菲關係，中國外交部發言人毛寧25日表示，首先中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移。一段時間以來，菲律賓利用仁愛礁等問題頻繁挑起事端並拉攏域外勢力介入，中方不得不採取必要的措施堅決應對。
大陸央視報導，毛寧在例行記者會中表示，中方對話的大門始終敞開，中方願意和菲方透過談判協商妥善處理涉海問題，希望菲方懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。
另一方面，過去兩個月，在伊拉克等地的美國企業遭到40多起攻擊。針對中方身為伊拉克的經貿夥伴，是否擔心在伊中國企業的安全一事？毛寧表示，伊拉克是中國共建「一帶一路」的重要合作夥伴，近年來，中伊兩國的務實合作不斷走深走實，為兩國和兩國人民都帶來實質利益，中國也密切關注伊拉克的安全情勢，願意與伊方加強合作，共同保障兩國合作計畫能夠安全順利的取得發展。
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