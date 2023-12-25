博晟（6733）繼今年營收億元目標順利達標後，董事長陳德禮25日在法說會中表示，將透過提升產品銷售、擴充產品組合、開展醫材代工、合併收購同業、海外市場授權等五大方針，衝刺營收成本以加速實現獲利，樂觀看待明年高速成長。

此外，博晟將發放限制員工權利新股，三年內共同達成國際市場授權、損益兩平及EPS1.5元等高挑戰目標，為股東創造價值。

受惠抗生素取得健保給付、愛膝康需求提高，加上骨生長因子也於2023年度完成日本及中國的獨家授權，貢獻海外授權金收入，帶動博晟前11月營收達0.97億元，年增251％，法人看好年度業績將突破億元大關。

發言人趙叔威表示，抗生素於4月取得健保給付，加上醫院通路的持續佈建，今年出貨量為去年的六倍，超過年初預期，抗生素已進入80％的醫學中心，而台大、長庚及義大也將於近期完成進院，預期將是明年高速成長的主力。此外，公司也密切關注國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情，產能部分也將提升至現有的五倍，並且持續探索技術移轉或出口抗生素至無針劑型Minocycline的海外市場。

此外，治療膝蓋疼痛以及輕中度退化性關節炎的「愛膝康」，今年在醫院通路佈建以及產品銷售量均較去年增加一倍，醫師使用人數也從去年的16人增加至目前的77人，隨著醫院數量及醫師信心提升，預計明年國內銷售至少翻倍成長。新竹工廠目前已建置完成，近期將提出查廠申請，預計明年上半啟用。

至於另一高階骨再生產品「骨生長因子」今年已分別完成日本及中國的獨家授權。陳德禮表示，台美二期臨床試驗，預計近期將收案完成，並於明年下半公布期中試驗結果。博晟將積極尋找美國及歐盟的授權夥伴，並規劃推進第三期臨床試驗執行，並同步探索骨生長因子於牙科及動物治療領域的應用。