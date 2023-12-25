國發會25日指出，截至11月底公建經費執行5,421億元，經費達成率79.72％，已相較過往同期最高執行4,400億元，高出近1千億元，創下16年同期新高。由於距離年度目標96％還有一段不小距離，國發會主委龔明鑫要求各部會把握年末衝刺，使年底經費達成率達標，且再創新高。國發會副主委高仙桂補充，過去最後1個月達成率可提高15.04到19.33百分比，相信是在可執行範疇。
國發會於25日召開第116次委員會議，就整體公共建設計畫截至11月底執行情形提出報告。國發會指出，今年整體公共建設計畫截至11月底經費執行5,421億元，經費達成率為79.72％。
龔明鑫對此表示，請各部會把握年末最後衝刺時間，持續提升經費執行效率，並力求年底前確實可執行經費，督導所屬加速支用，務使年底經費達成率達標且再創高峰。
高仙桂於會後記者會強調，目前距離年度目標達成率96％還差逾16％，但回顧過去4年，去年最少但趕了15.04百分比，108年則是最多趕了19.33百分比。國發會管考處長李奇補充，之所以最後1個月可以趕進度，因為很多經費會在年底才支出，如用地取得經費，以過往經驗來說，最後1個月執行率至少可以到6分之1，雖然離96％有點難度，但有信心會達標。
龔明鑫指出，今年截至11月底公共建設經費執行超過5,400億元，相較過往同期最高執行4,400餘億元，高出近1千億元。會中已特別提醒相關部會針對待撥付施工廠商的已執行應付未付數，應加速完成估驗計價作業，儘速核撥應付工程款項予施工廠商，不僅可提高廠商資金運用彈性，並將活絡上下游關聯產業，帶動國內經濟穩定成長。
龔明鑫強調，今年底有多項重大公共建設即將完成，建設成果涵蓋交通運輸、供水供電及醫療照顧等民生需求，請相關部會完善相關準備作業，確實管控執行進度如期完成，並適時對外宣導政府施政成果；同時著手規劃明（113）年重大建設預定達成的重要里程碑，妥善配置各月工作排程及所需經費，循序管控達成各項建設效益。
國發會第116次委員會議，會中就國發會提報112年截至11月底「整體公共建設計畫執行情形」、行政院交議由農業部陳報該部農村發展及水土保持署「整體性治山防災計畫114至117年（第五期）」草案、行政院交議由教育部陳報「國立中興大學南投分部大學城建置計畫（112至116年）」草案等案進行討論。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：