國發會25日指出，截至11月底公建經費執行5,421億元，經費達成率79.72％，已相較過往同期最高執行4,400億元，高出近1千億元，創下16年同期新高。由於距離年度目標96％還有一段不小距離，國發會主委龔明鑫要求各部會把握年末衝刺，使年底經費達成率達標，且再創新高。國發會副主委高仙桂補充，過去最後1個月達成率可提高15.04到19.33百分比，相信是在可執行範疇。

國發會於25日召開第116次委員會議，就整體公共建設計畫截至11月底執行情形提出報告。國發會指出，今年整體公共建設計畫截至11月底經費執行5,421億元，經費達成率為79.72％。

龔明鑫對此表示，請各部會把握年末最後衝刺時間，持續提升經費執行效率，並力求年底前確實可執行經費，督導所屬加速支用，務使年底經費達成率達標且再創高峰。

高仙桂於會後記者會強調，目前距離年度目標達成率96％還差逾16％，但回顧過去4年，去年最少但趕了15.04百分比，108年則是最多趕了19.33百分比。國發會管考處長李奇補充，之所以最後1個月可以趕進度，因為很多經費會在年底才支出，如用地取得經費，以過往經驗來說，最後1個月執行率至少可以到6分之1，雖然離96％有點難度，但有信心會達標。

龔明鑫指出，今年截至11月底公共建設經費執行超過5,400億元，相較過往同期最高執行4,400餘億元，高出近1千億元。會中已特別提醒相關部會針對待撥付施工廠商的已執行應付未付數，應加速完成估驗計價作業，儘速核撥應付工程款項予施工廠商，不僅可提高廠商資金運用彈性，並將活絡上下游關聯產業，帶動國內經濟穩定成長。

龔明鑫強調，今年底有多項重大公共建設即將完成，建設成果涵蓋交通運輸、供水供電及醫療照顧等民生需求，請相關部會完善相關準備作業，確實管控執行進度如期完成，並適時對外宣導政府施政成果；同時著手規劃明（113）年重大建設預定達成的重要里程碑，妥善配置各月工作排程及所需經費，循序管控達成各項建設效益。

國發會第116次委員會議，會中就國發會提報112年截至11月底「整體公共建設計畫執行情形」、行政院交議由農業部陳報該部農村發展及水土保持署「整體性治山防災計畫114至117年（第五期）」草案、行政院交議由教育部陳報「國立中興大學南投分部大學城建置計畫（112至116年）」草案等案進行討論。