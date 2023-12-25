2023年即將邁入尾聲，美股在新的一年能否延續漲勢備受關注。專家指出，一旦美國聯準會（Fed）開始降息，停放在貨幣市場基金的近6兆美元（約新台幣188兆元）現金可望伺機而出，在2024年成為美股上攻的有力後盾。

據Business Insider報導，受到5%高利率的吸引，今年貨幣市場基金資產激增。持續湧入的現金最近已達創紀錄的5.88兆美元（約新台幣184.6兆元）歷史高點，比去年的4.73兆美元（約新台幣148.5兆元）現金增加了24%。

如果Fed明年開始降息，貨幣市場基金的利率也將下降，現金投入貨幣市場基金的吸引力勢將隨之大減，促使更多資金轉向股市。

美國投資機構Fundstrat的技術策略師Mark Newton近日在報告中指出，有鑑於全球流動性背景與充裕的場邊現金，未來幾周或幾個月美股小幅拉回，都可視為逢低買入的良機。

Mark Newton表示，一旦基金明年開始重新配置資產，可能會把現金投入市場，這將會進一步推動股市走強。