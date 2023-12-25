由文化部主導、裕隆集團裕融、格上租車贊助的「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」，23日於宜蘭羅東由唐美雲歌仔戲團帶來名作經典「天鵝宴」，完成最終場演出，10場巡演活動創造11萬人次的感動，裕融特邀請10個縣市特教生家庭，由格上專車接送、企業志工協助，一同參與國家級的藝文饗宴，期盼將文化平權的理念延伸至移動平權，持續推動移動服務走向更多元、友善及永續的模式。
庄頭劇場自今年8月起的10場巡演，先後邀請雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、布拉瑞揚舞團、紙風車劇團、優人神鼓、明華園歌仔戲團、朱宗慶打擊樂團等68個表演團隊，帶來國家級戶外演出，壓軸的唐美雲歌仔戲團挑戰不可能任務，原汁原味將完整劇院規格製作的大戲移師到戶外，精采表演創下極佳口碑。
格上租車也在10場巡演搭載46趟次的特教生家庭往返參加精彩盛宴。有阿嬤帶著特教生小朋友參加活動，感概因居住偏遠，孩子上學得花一個小時，才能搭上校車接駁上學，平日少有機會外出，這次因有免費接駁服務，才能跟孩子一起出門參加戶外活動，非常開心。
活動執行單位「故事工廠」執行長林佳鋒表示，文化部推動「企業挺文化、文化亮台灣」的計畫，希望企業藉由投入ESG資源來支持藝文活動，這次很高興能與裕融企業、格上租車合作，看到裕融對文化投入，透過格上的接送服務和企業志工陪伴，讓特教生們開心看表演，也期盼能帶動更多企業與社會團體一同來投入與支持文化活動，發揮企業對社會的影響力。
裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛表示，裕隆集團自2019年起，透過集團旗下裕融企業、格上租車、中華汽車、納智捷等相關企業，啟動「幸福輪轉手」CSR社會創新專案，以捐服務替代捐車，與社會企業及在地團體合作，投入南迴地區偏鄉醫療接駁及孩童幸福守護、食醫助行等計畫，以可彈性調度的創新交通服務科技，持續推動企業ESG永續發展。
格上租車除參與的南迴醫療接駁專案、雙北長照交通專案及TTGO花東救災專案等，累積逾150萬公里公益里程，相當於環島1250圈，服務逾7萬4千人次；今年度更與裕隆集團協力，打造「愛的里程數」創新公益服務平台，透過捐贈共享車愛的里程，擴大公益服務範圍至全台，期望幫助更多偏鄉與非營利組織，讓台灣都享有移動平權，推動更加多元友善的永續移動服務。
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