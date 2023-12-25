NIKE調降今年財測，加上戰爭因素，品牌廠對明年消費環境持續謹慎，不過，國內主要供應商儒鴻(1476)、廣越(4438)手中明年訂單仍有成長，但預期幅度不是很大。上中游的紡纖廠力麗(1444)、集盛(1455)指出，2024年的營運一定會比今年好。

儒鴻表示，NIKE庫存已調整到健康水位，明年訂單還是有成長，但幅度不是很大。在布料以及其他通路、新客戶方面成長帶動下，儒鴻指出，今年第四季營運有機會衝今年高峰，2024年首季也不差。目前訂單能見度已看到明年的4月。

NIKE是廣越四大主要客戶之一；廣越表示，NIKE明年的訂單有望恢復成長。也因為今年營運基期低，廣越預估，訂單需求第二季起可望逐步轉趨正向。

力麗表示，成衣廠看今年第四季將迎接復甦動能，而依傳統的景氣循環，化纖廠的過往回升力道應該在成衣之前，目前加工絲、聚酯纖維的價格或是量都已經落底，產線稼動率也提升，雖然動能相對平緩，在產業整體環境受不確定因素干擾已減弱，預期2024第二季後，營運就可逐漸恢復正常。

化纖景氣已漸復甦，集盛指出，原絲、加工絲，第四季起下游需求明顯回升，機台已接近滿載，預計明年展望樂觀。不過，在產業環境仍受全球通膨、俄烏及以阿戰爭等不確定因素干擾，集盛認為，明年第一季產業景氣要完全恢復動能有困難，預估明年第二季會慢慢起步回升，明年下半年則有機會恢復成長。