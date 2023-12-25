元大投信響應綠色金融政策，發展數位金融應用有成，不斷優化線上理財服務以降低人工紙本作業比重，以「線上服務」為標的，通過碳足跡驗證將企業碳排放透明化，並於12月正式成為國內首家取得碳足跡標籤的投信業者，積極朝碳排放減量目標前進。

元大投信今年以「線上服務」為標的參加碳足跡盤查，通過英國標準協會(BSI)ISO 14067產品碳足跡驗證，並通過環境部審核成為國內首家取得碳足跡標籤的投信業者。據產品碳足跡資訊網顯示，2022年投資人使用元大投信包括查詢、申請及交易等線上服務，每件碳排放量約20g 二氧化碳當量，未來將持續降低碳排放量，引導客戶使用「元大基金先生」APP、數位帳單申請、線上ETF配息帳號變更，降低人工及紙本作業產生的碳排放。

現階段年輕世代積極參與基金及ETF投資，選擇0050、0056等優質標的開始理財，使用線上服務比重逐步增加，元大投信對此推出「元大基金先生」APP，整合旗下基金、ETF資訊，方便投資人查詢，並提供個人化訊息推播、市場投資情報、基金申購、配息查詢等服務。

隨著ETF一年多次配息成為趨勢，加上今年以來債券ETF投資人數大增，申請數位帳單的減碳效益也愈來愈高。據元大投信以12月8日集保資料，僅元大投信台股、債券ETF月配組合共六檔ETF投資人，若均選擇申請數位帳單，每年將可節省超過60噸紙張，少砍超過1,500棵樹。

元大投信已於官網提供申請「ETF配息帳號變更」服務，投資人可線上選擇將ETF配息入帳銀行調整成和該ETF保管銀行相同，不僅省下每次配息的轉帳匯費，減少人工流程及紙本作業產生的碳排放。

元大投信指出，碳足跡標籤將碳排放透明化，可驗證企業未來一段時間減少碳排放的成果，元大投信將持續透過能源管理政策、溫室氣體定期盤查，掌握碳排量等作為，積極朝節能減碳方向前進。