大陸滬深兩市25日雙雙收漲，上證指數收漲4點，滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）6,081億元。

香港信報報導，上證指數25日盤中最多跌10點，跌幅為0.37％，報2,903點，午後震盪反彈，最高見2,920點，上漲5點，漲幅為0.2％，終場收報2,918點，上漲4點，漲幅為0.14％，成交額為2,614.87億元。

深證成指25日最低見9,200點，下跌20點，跌幅為0.22％，最多上漲46點，漲幅為0.51％，報9,268點，最終收報9,256點，上漲34點，漲幅為0.38％，成交額為3,466.25億元。

滬深300指數25日收報3,347點，上漲10點，漲幅為0.31％。創業板指數收報1,831點，上漲5點，漲幅為0.31％。

各類股方面，大陸遊戲股持續下跌，巨人網絡、三七互娛、愷英網絡等個股跌幅逾7％至逾10％。飯店旅遊股、造紙股、物資外貿股跌逾1％。煤炭股、電子器件股上漲。

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