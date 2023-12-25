儘管央行已連續五季升息，房貸利率重回2％年代，但國內就業狀況穩定，房貸逾放率也不升反降，今年第二季僅剩下0.07％，已連續8季跌破0.1％。房仲業者今（25）日指出，由於逾放率低，流入法拍市場的移轉棟數也減少，下探至史上新低量，持續走低。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，逾放率低代表房市體質還健康，國人繳息狀況正常，早年房貸逾放比較高時，市場就會出現較多的法拍屋，也會對於房市有抑制效果；目前，房市交易穩定，即使屋主知道財務或者工作狀況出問題，也有時間處理手上的不動產，因此市場已經長期處於超低逾放階段，而央行持續進行信用管制也對市場穩定性有所助益。
統計顯示，這波逾放金額谷底出現在今年第一季的58.6億元，逾放率也僅有0.06％，今年第二季則微幅增加到66.2億元，不過逾放率也是歷史低點的0.07％，統計已經連續8季的逾放率低逾0.1％，整體房貸的金融狀況健康。
在拍賣移轉棟數方面，今年前10月約2,932棟，預計將寫下2003年統計以來的新低量，顯示逾放的金額低落，流入法拍市場的物件案量稀少，連帶法拍移轉的數量也少。
曾敬德指出，雖然國人房貸越貸越久，房貸金額越來越高，利率也回升到2％以上，但若就業狀況穩定，不至於出現房貸族繳不出房貸的窘境，逾放比率就仍會持續維持低檔，即使現在國人使用寬限期狀況頻繁，但到期後仍可轉貸或者正常償還本金，並未出現逾放大幅增加的現象。
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