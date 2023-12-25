繼上周（18日當周）大陸國有六大行、招商銀行下調存款掛牌利率後，多家股份制銀行也跟進下調。中信銀行25日公告，自25日起調整人民幣存款掛牌利率。其中，一年定期存款利率下調10個基本點、二年定期存款利率下調20個基本點、三年定期和五年定期存款均下調25個基本點。

紅星新聞報導，光大銀行、渤海銀行、恆豐銀行、浙商銀行、平安銀行、廣發銀行、民生銀行等也在25日調整存款掛牌利率，與中信銀行下調幅度一致。

調整後，平安銀行一年期、兩年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率分別為1.65％、1.9％、2％、2.05％。光大銀行一年期、兩年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率分別為1.65％、1.8％、2％、2.05％。

此前，中行、工行、農行、建行、交行、郵儲銀行六大國有銀行，都自22日起調降存款掛牌利率。調整後，六大國有銀行各期限定整存整取利率都下調10～25個基本點。

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