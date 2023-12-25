經濟部25日公布最新工業生產統計，11月工業生產指數為92.19、年減2.48％，製造業生產指數92.38，年減2.18％。經濟部表示，主因全球經貿動能受通膨及高利率影響，終端需求續呈疲軟，廠商延緩投資，加上產業鏈持續調整庫存所致。展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上農曆春節前備貨需求接續釋出，預估12月製造業生產指數有機會挑戰轉正。

資訊電子產業方面，受終端電子產品需求疲弱，半導體供應鏈持續庫存調整影響，電子零組件業年減3.35％，惟 IC 設計因上年同月比較基數較低呈現增產，抵銷部分減幅；電腦電子產品及光學製品業則受惠雲端資料服務及人工智慧等應用需求暢旺，加上手機鏡頭訂單挹注，生產指數創歷年單月新高，年增14.01％。

傳統產業中，因全球經濟復甦步調遲緩，市場需求疲軟，業者設備投資保守，相關供應鏈持續消化庫存，致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減0.81％及3.68％，機械設備業亦年減12.09％；汽車及其零件業年減1.04％ ，主因燃油小型轎車受電動車款熱銷之排擠效應而減產，惟電動轎車、客貨兩用車受惠新車款熱銷推升買氣而增產，抵銷部分減幅。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上農曆春節前備貨需求接續釋出，可望挹注我國製造業生產量能，惟全球經濟仍受通膨及高利率影響，以及俄烏戰爭、以巴衝突、美中科技爭端等地緣政治風險續存，恐拖累全球經濟復甦步調，抑制我國製造業成長力道，需密切關注並審慎因應。