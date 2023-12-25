感測元件廠鼎元（2426）公告，董事長李秉傑辭任董事長一職，該人事於12月25日生效，而在李秉傑去職之下，由李秉傑擔任的法人董事代表也有所變動，富采旗下亮點投資改派代表人，由富采投控執行副總蘇峰正接任。
李秉傑於2021年在鼎元進行董監改選之下，接任鼎元董事長職務，今日鼎元公告，李秉傑以個人因素辭去董事長一職，而今年富采董監改選之後，李秉傑也卸任富采董事長職務。
感測元件廠鼎元（2426）公告，董事長李秉傑辭任董事長一職，該人事於12月25日生效，而在李秉傑去職之下，由李秉傑擔任的法人董事代表也有所變動，富采旗下亮點投資改派代表人，由富采投控執行副總蘇峰正接任。
李秉傑於2021年在鼎元進行董監改選之下，接任鼎元董事長職務，今日鼎元公告，李秉傑以個人因素辭去董事長一職，而今年富采董監改選之後，李秉傑也卸任富采董事長職務。
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