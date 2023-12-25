經濟部25日公布最新三大商業營業額統計，11月批發業營業額為1兆361億元，年增3.4％，結束連續12個月負成長；零售業營業額為4,119億元，創歷年單月新高，年增7.3％；餐飲業營業額813億元，為歷年同月新高，年增8.0％。
批發業營業額為1兆361億元，年增3.4％，結束連續12個月負成長，其中受惠人工智慧應用需求持續擴增、國內常規藥品及疫苗採購增加，以及新車供應提升，下游車商拉貨力道增加，致機械器具批發業年增11.4％、藥品及化粧品批發業年增5.9％、汽機車批發業年增4.7％；建材批發業及化學材料批發業則因全球終端需求仍疲，客戶端備貨保守，致分別年減9.8％及4.4％。綜計1至11月營業額為10兆7,409億元，年減7.8％。
零售業11月營業額為4,119億元，創歷年單月新高，年增7.3％，其中汽機車零售業因進口車到港交車數提升，加以新式車款熱銷，年增17.5％；另受惠百貨周年慶、雙11及黑色星期五檔期、冬季保暖等商機帶動下，推升布疋及服飾品零售業、百貨公司、其他綜合商品零售業、電子購物及郵購業分別年增13.2％、8.4％、30.0％及5.2％，其中電子購物及郵購業在業者積極促銷下，營收創歷年單月新高。綜計1至11月營業額為4兆1,686億元，創歷年同期新高，年增7.5％。
餐飲業營業額813億元，年增8.0％，其中餐館及飲料店因商務及觀光人潮回籠，加上展店效應、天冷暖食需求增加，以及配合百貨周年慶及雙11之促銷優惠，帶動營收分別年增7.2％及5.9％；外燴及團膳承包業因航空旅運需求強勁，推升空廚營收成長，年增29.1％。綜計1至11月營業額為9,336億元，創歷年同期新高，年增20.0％。
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